بيكهام: الجمهور رقم واحد لانتصاراتنا.. واللعب بدونه يشبه المباريات الودية

أكد أحمد رمضان بيكهام، نجم منتخب مصر الأوليمبى، أهمية الجمهور في تحقيق المنتخب للانتصارات، في تصريحات صحفية له بعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون التى أنتهت منذ قليل بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.



وأوضح بيكهام، أن الجمهور هو رقم واحد في تحقيق الانتصارات لأنه يحفزنا كلاعبين ويعلى من روحنا ويجعلنا مصممين على الفوز.



وتابع نجم المنتخب الأوليمبي حديثه، أنه سعيد بزيادة أعداد الجماهير في كل مباراة عن الأخرى، لأنه يجعل اللاعب يريد إخراج كل شيء لديه، على عكس مباريات الدوري التي تشبه المباريات الودية لعدم وجود جماهير بها .



وأنهى حديثه بتمنياته باكتمال إستاد القاهرة في مباراة نصف النهائي القادمة يوم الثلاثاء المقبل، بالجمهور.