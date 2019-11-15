شاهد.. إيطاليا تغرق.. الفيضانات تدخل البلاد في أسوأ حالة طوارئ منذ 1966

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم حالة الطوارئ في مدينة فينيسيا التي ضربتها فيضانات عنيفة .



وتعكف السلطات الإيطالية حاليا على تدبير نحو 20 مليون يورو لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمدينة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والتى تعد ثاني أسوأ موجة فيضانات تتعرض لها المدينة في العصر الحديث عندما تعرضت لفيضانات بلغ منسوب المياه 194 سنتيمترا فى نوفمبر 1966، حيث دمرت الفيضانات معظم أنحاء المدينة في ذلك الوقت.



وقال جوزيبى كونتي ، رئيس وزراء إيطاليا بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي: إن هذه الأموال سوف تساعد في دعم" المدينة والسكان".



وارتفع منسوب المياه إلى أقصى حد أمس الأول مسجلا 187 سنتيمترا، وتراجع منذ ذلك الوقت إلى منسوب90 سنتيمترا، الذي كان عليه في بداية الفيضانات.



