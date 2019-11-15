ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي.. فبراير المقبل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تنظيم مؤتمرها العلمي تحت عنوان "الجوانب القانونية والأقتصادية لمكافحة الفساد "، والمزمع عقده خلال الفترة من 2- 3 فبراير 2020

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و المستشار عمر مروان وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

ويتضمن المؤتمر محاور "الجوانب القانونية والاقتصادية لمحاكمة الفساد " بكلية الحقوق 6 محاور رئيسية ومنها الآثار السلبية للفساد علي الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ‏المعوقات الإجرائية لمكافحة الفساد وسبل مواجهتها، ‏مواجهة الفساد من المنظور الشرعي وفلسفي وقانوني مقارن، ‏كما يتضمن ‏المواجهة الجنائية والمدنية لجرائم الفساد وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وأخيرا دورا قواعد القانون الدولي في مكافحة الفساد.

وتشمل شروط النشر والاشتراك في المؤتمر الكتابة في أحد محاور المؤتمر، أصالة الورقة البحثية وعدم سبق تقديمها للتحكيم أو عرضها في أي مؤتمر أو ندوة علمية أو دورية متخصصة، وألا يزيد عدد صفحات البحث بفهارسه عن 30 صفحة.

وأوضحت الكلية أن الموعد النهائي لتلقي الأبحاث والتحكيم يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 ، ويرسل ‏أصل البحث في نسختين : نسخة مطبوعة وتسلم يدويا في مكتب سكرتارية الكلية ونسخة بصيغة الكترونية، ترسل علي البريد الالكتروني ‏ [email protected]
ويرسل على نفس البريد الإلكتروني نسخة الكترونية من السيرة الذاتية للمشترك وصورة شخصية وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في المؤتمر مشيرة إلى أن لن يتم تحكيم أي بحث إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننفرد بنشر تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف 13 نوفمبر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الجمعة 15 - 11-2019 والقنوات الناقلة

التموين تتجه نحو تطبيق الدعم النقدي.. تفاصيل

غريب و عجيب.. رشا مجدي عن أداء المنتخب الأول

المنتخب الأول السبب...عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة والمحترفين

شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

إطلاق 450 صاروخا من غزة على تل أبيب وإصابة 77 إسرائيليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير