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رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 فريق بيراميدز اليوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

ويسعى فريق الأهلي 2001 لتحقيق الفوز في مباراة اليوم امام بيراميدز، حتى يستعيد نغمة الانتصارات ويعود للتألق من جديد حتي يحافظ علي لقب البطولة، خاصة بعد خسارته في مباراتين متتاليتين أمام مصر المقاصة والمقاولون العرب.

ويمتلك الأهلي 2001 في رصيده 21 نقطة جمعها من الفوز على سموحة ١ – صفر، والخسارة أمام الزمالك صفر – ١، والفوز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، والخسارة أمام طنطا ١ – ٢، والفوز على أف سي مصر ٥ – صفر، والخسارة أمام المصري ١ – ٢، والفوز على دجلة ٢ – صفر، وعلى الإسماعيلي ١ – صفر، ثم الخسارة أمام المقاصة ١ – ٢، وأمام المقاولون ١ – ٢، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه. ولم يلعب الأهلي ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في المسابقة.
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