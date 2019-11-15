مايا مرسي: المرأة المصرية حققت تقدما في مجال دعمها وتمكينها خلال السنوات الـ6 الأخيرة

عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن سعادتها بالمشاركة ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تقدم مصر تقريرها الوطنى.



وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لها على صفحتها الرسمية، قائلة:"شرفت أن أكون فى وفد مصر الرسمى

نقدم مصر الحقيقية فى قلب مجلس حقوق الإنسان فى جنيف".



وتابعت مرسى قائلة :"حقوق مدنية اقتصادية اجتماعية سياسية وثقافية وسعدنا بإشادة أغلبية الدول بتحرك مصر في السنوات الأخيرة فى ملف حقوق الانسان"



واختتمت مرسى قائلة :" نعم تخطو مصر للأمام .. نعم نتحرك لنضمن الكثير من الحقوق.. نعم لدينا إرادة سياسية و تشريعات وسياسات وبرامج .. ندافع عن حق ١٠٠ مليون مواطن ومواطنة .. وندافع عن حق مصر في الامن والأمان .. وندافع عن حقنا فى الحياة".



وكانت رئيسة المجلس القومي للمرأة، سافرت ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني الذي تم مناقشته يوم الأربعاء الماضى.



وأكدت أن هذه هي المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر للمراجعة منذ إنشاء هذه الآلية، موضحة أن التقرير المصري يشتمل عرضًا متكاملًا لما أنجزته الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، والجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وغيرها.



وفيما يتعلق بملف المرأة المصرية فقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات الست الماضية تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية ، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر بالإضافة إلي العديد من الداعيين إلي تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة .



كما ينص الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة ، كما أشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، كما تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، وضرورة تمكينها و قد اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى محور التمكين السياسي والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية، بالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة .