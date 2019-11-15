أحلام تحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض بالسعودية

تحيى المطربة الإماراتية أحلام، الاثنين المقبل 18 نوفمبر، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.



وتقدم أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه" ،"قول عني" ،"احبك موت "،"بغيظك" ،"مثير"،"اكثر من اول" ،"ليه متضايق" ،"طلقه" ،"ومستغرب"،"راس قمه" ،"ما يصح الا الصحيح" و"تناضر الساعة".