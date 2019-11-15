مقطع فيديو لمعلق سعودي يحتفل بطريقة جنونية بعد هدف الدوسري

دائمًا ما يخرج المعلقون الرياضيون بتعليقات ساخرة أو ردود أفعال مفاجأة طريفة تدهش جماهير الكرة وتعلق في ذاكرتهم إلى الأبد.



"سلم يا سالم.. سلم يا سالم".. بهذا الهتاف انتفض المذيع السعودي «سمير المعيرفي» من على كرسيه داخل الاستوديو بعدما أحرز هدفًا ممتعًا في شباك منتخب أوزباكستان.



انتشر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا الاستوديو على مواقع التواصل الاجتماعي لانتفاض المذيع السعودي سمير المعيرفي في مشهد طريف بعدما فقد السيطرة أمام الهدف التاريخي لسالم الدوسري.



أنقذ سالم الدوسري منتخبه الوطني أمام منتخب أوزباكستان بهدف حقق 3 نقاط للمنتخب السعودي ضمن تصفيات آسيا المزدوجة.



هللت الجماهير فرحين بفوز منتخب بلادهم بهدف الدوسري التاريخي، ومن بينهم كانت ردة فعل المعيرفي غير مصدقًا لفوز بلاده في اللحظات الأخيرة.

