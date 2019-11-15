سوزان نجم الدين: لهذا السبب وافقت على دور سارة بمسلسل كلبش

أكدت النجمة سوزان نجم الدين أن موافقتها على الظهور فى شخصية سارة كضيف شرف عبر الجزء الثالث من مسلسل كلبش كان له أكثر من سبب.



وقالت خلال مقابلة مع برنامج عين على قناة الحياة إن وجود شركة إنتاج كبيرة ومخرج متمكن وسيناريو متقن وعمل حقق شعبية كبيرة على مدار الجزء الأول والثانى كلها عوامل سهلت من قبولها للدور.



وأضافت سوزان نجم الدين: أما السبب الأهم كان إعجابي بالشخصية التى يمكن اعتبارها تجسد النفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط، بخلاف ما يقدمه لى المسلسل من تغيير كامل على مستوى الشكل والمضمون وإنه يدخلنى إلى منطقة مختلفة عن شخصية صولا فى مسلسل ابن أصول والتى حققت نجاحا كبيرا.



سوزان نجم الدين تفاضل خلال الفترة الحالية بين أكثر من عمل جديد فى مصر بعد أن رفضت أكثر من مسلسل فى سوريا والسويد الأيام الماضية.