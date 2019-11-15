ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سوزان نجم الدين: لهذا السبب وافقت على دور سارة بمسلسل كلبش

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
Advertisements
نبيل العدوى
أكدت النجمة سوزان نجم الدين أن موافقتها على الظهور فى شخصية سارة كضيف شرف عبر الجزء الثالث من مسلسل كلبش كان له أكثر من سبب.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج عين على قناة الحياة إن وجود شركة إنتاج كبيرة ومخرج متمكن وسيناريو متقن وعمل حقق شعبية كبيرة على مدار الجزء الأول والثانى كلها عوامل سهلت من قبولها للدور.

وأضافت سوزان نجم الدين: أما السبب الأهم كان إعجابي بالشخصية التى يمكن اعتبارها تجسد النفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط، بخلاف ما يقدمه لى المسلسل من تغيير كامل على مستوى الشكل والمضمون وإنه يدخلنى إلى منطقة مختلفة عن شخصية صولا فى مسلسل ابن أصول والتى حققت نجاحا كبيرا.

سوزان نجم الدين تفاضل خلال الفترة الحالية بين أكثر من عمل جديد فى مصر بعد أن رفضت أكثر من مسلسل فى سوريا والسويد الأيام الماضية.
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

كان شريرا.. سر موافقة هيثم أحمد زكي على العمل فى كلبش 2.. فيديو

حازم إيهاب: أحارب الهاكرز مع أحمد عز في العارف

مساكين من يظنون أن الرزق أموال فقط.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد

ترشيحاتنا

اكتشاف علمي مذهل في قلب مجرة درب التبانة.. فيديو

شيرين تتألق في حفل صاخب بـ موسم الرياض .. وتمازح الجمهور: طالما منقدرش نستغنى عن الراجل نبقى نسمع كلامه .. وانتو الحب نفسه

اخبار السيارات.. أسعار هيونداي ماتريكس.. احذر التعامل الخاطئ مع "الإيرباج".. خطورة تأخير تغير البوجيهات

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور

شاهد.. حيلة مدهشة لاصطياد الأسماك الكبيرة بالبيض والكولا والنعناع