تصادم سيارتين ملاكي بمطلع كوبري الدقي دون إصابات

شهد مطلع كوبري الدقى بشارع البطل أحمد عبد العزيز حادث تصادم بين سيارتين دون إصابات.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بشارع البطل أحمد عبد العزيز، انتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال مرور الجيزة وتبين من الفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكي دون إصابات بين الطرفين.



وتبين من الفحص أن الحادث وقع بمطلع كوبري الدقى في امتداد شارع البطل أحمد عبد العزيز، رفعت الخدمات الأمنية بمرور الجيزة آثار الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.