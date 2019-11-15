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فن

اليوم.. مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا بـ كايرو فيستيفال

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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شيرى نبيل
تستعد النجمة مروة ناجي لإحياء حفل غنائيا اليوم الجمعة مع النجم الكبير مدحت صالح على مسرح الماركى بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس.

وتقدم ناجي خلال الحفل بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية باقة مختارة من أجمل الأغاني التي سوف تتنوع بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل.

يذكر أن آخر حفلات مروة كانت منذ عدة أيام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٨، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر.
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