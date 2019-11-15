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رياضة

اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية بشأن المنتخب الأوليمبي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:40 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
وجهت الصفحة الرسمية لـ الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لـ الجماهير المصرية عقب حضور اعداد غفيرة لـ استاد القاهرة من أجل دعم المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين مقابل هدف.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ الجماهير المصرية في المدرجات.

وعلقت: "شكرًا للجمهور المصري العظيم".

تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.
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