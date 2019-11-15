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فن

هايدى موسى تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
هايدي موسي
هايدي موسي
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شيرى نبيل
احتفلت الفنانة هايدي موسى بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وعلقت هايدي علي الصور :" سنة جديدة من عمري أعانقها اليوم كبرت عاما وتجددت أمنياتي لعام آخر اللهم أجعلها سنة خير لي يا رب".

يذكر أن آخر أعمالها أغنية" أنا اتعودت" التي حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونجحت أغنية "أنا اتعودت"، والتي تعد أول تعاون بين هايدي موسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية.

أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.

يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".
هايدى موسى تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة
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