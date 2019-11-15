أول تعليق لـ رونالدو عقب إحرازه هاتريك مع البرتغال أمام ليتوانيا

أعرب كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي عن سعادته بـ الهاتريك الذي أحرزه في شباك ليتوانيا فى إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية .



ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له من المباراة".



وعلق : " مباراة رائعة والفريق الجيد يفوز ... نحن على بعد خطوة واحدة! "



وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة البرتغال وليتوانيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وسجل رونالدو 30 هدفًا أو أكثر على الأقل في مختلف البطولات خلال عام ميلادي واحد للمرة الـ 13 على التوالي.



وبات رونالدو يمتلك 55 هاتريك في مسيرته، بواقع 44 مع فريقه السابق ريال مدريد، و 9 مع المنتخب البرتغالي، وهاتريك مع فريقه الحالي يوفنتوس، و هاتريك مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.