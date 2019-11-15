هناك مدة صلاحية لأي لاعب.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وغرد فرج عامر قائلا: "لازم نعترف ان هناك مدة صلاحية لأي لاعب كورة ما ينفعش يلعب دولي بعد انتهائها".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : كلام صحيح - لو ع الصلاحية ف هي منتهية بالنسبة لناس كتير من زماان 😉 - كلام في الجون 👏👏.
وغرد فرج عامر قائلا: "لازم نعترف ان هناك مدة صلاحية لأي لاعب كورة ما ينفعش يلعب دولي بعد انتهائها".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : كلام صحيح - لو ع الصلاحية ف هي منتهية بالنسبة لناس كتير من زماان 😉 - كلام في الجون 👏👏.