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رياضة

هناك مدة صلاحية لأي لاعب.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
فرج عامر
فرج عامر
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سيد احمد
نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغرد فرج عامر قائلا: "‏لازم نعترف ان هناك مدة صلاحية لأي لاعب كورة ما ينفعش يلعب دولي بعد انتهائها".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : كلام صحيح - ‏‎لو ع الصلاحية ف هي منتهية بالنسبة لناس كتير من زماان 😉 - ‏‎كلام في الجون 👏👏.
هناك مدة صلاحية لأي لاعب.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد
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