القابضة للغزل: نستهدف خفض عدد الشركات التابعة من 31 إلى 10

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إن خطة تطوير الشركة تستغرق 30 شهرا حيث انطلقت في مايو 2019 ومن المتوقع الانتهاء منها ديسمبر 2021 منوها إلى التكلفة المبدئية لعملية التطوير تصل الى نحو 21 مليار جنيه قابلة للزيادة.



وأضاف مصطفى فى تصريحات له، أن تلك الخطة أعدت من قبل فريق استشاري دولي خلال 18 شهرا، قائمة على دراسة السلبيات والإيجابيات.



وأشار إلى أن القابضة يتبعها نحو 31 شركة منهم 22 عاملة في الغزل والنسيج و يحققوا خسائر وهناك 9 شركات تعمل في التجارة والحلج منهم 5 شركات تحقق أرباح و4 شركات خاسرة.



وكشف مصطفى، أن الدراسة بنيت على الأهمية التي يلعبها القطن المصري في الاقتصاد المصري ومن خلالها سيتم رفع القيمة المضافة للقطن من خلال التصنيع بدلا من التصدير الخام بهدف تحويل تلك الشركات الى الربحية و تقليص عددها من 31 إلى 10 شركات فقط وفضلا عن دمج شركات الغزل والنسيج من 22 إلى 9 شركات ويتقلص عدد شركات الحلج من 9 إلى شركة واحدة و ذلك لرفع الكفاءة الشركات .



