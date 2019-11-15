مخلص وبيفضل ورايا في أى بلد ... شيرين عبدالوهاب تقدم معجبا لها فى موسم الرياض.. شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو للفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى"انستجرام".



وظهرت الفنانة شيرين فى الفيديو وهى تقدم أحد معجبيها الذي يهتم بحضور جميع حفلاتها ، وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ما شاء الله ❤️..أحلى شيرى أبدعت النهارده..ربنا يسعدك كمان وكمان..أحلي شري في الدنيا والفستان بجد تحفة.



