طارق يحيى يكشف عن رغبته في قيادة الزمالك بـشرط

كشف طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن حقيقة رغبته في تولي القيادة الفنية في النادي مرة أخرى.



وأكد يحيي في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أنه خلال فترة توليه القيادة الفنية لـ الزمالك قبل تولي الصربي ميتشو خلق علاقة رائعة مع اللاعبين و تمكن من تقديم أداء جيد مع الفريق مشددا انه وقت رحيله فلاعبي الفريق شعروا بالحزن الشديد.



وأضاف أنه يتمنى قيادة الفريق مرة اخرى ولكن بشرط قيادة الفريق قبل بداية الموسم والتعاقد مع للاعبين وفق رؤيته وخوض فترة الإعداد تحت اشرافه.



وتابع طارق يحيي أنه في حال توليه القيادة بهذه الطريقة فان الفريق سيقدم أداء رائع حيث أكد ان الحكم وقتها يكون عقب انتهاء الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.