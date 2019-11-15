ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق يحيى يكشف عن رغبته في قيادة الزمالك بـشرط

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:37 ص
طارق يحيي
طارق يحيي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن حقيقة رغبته في تولي القيادة الفنية في النادي مرة أخرى.

وأكد يحيي في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أنه خلال فترة توليه القيادة الفنية لـ الزمالك قبل تولي الصربي ميتشو خلق علاقة رائعة مع اللاعبين و تمكن من تقديم أداء جيد مع الفريق مشددا انه وقت رحيله فلاعبي الفريق شعروا بالحزن الشديد.

وأضاف أنه يتمنى قيادة الفريق مرة اخرى ولكن بشرط قيادة الفريق قبل بداية الموسم والتعاقد مع للاعبين وفق رؤيته وخوض فترة الإعداد تحت اشرافه.

وتابع طارق يحيي أنه في حال توليه القيادة بهذه الطريقة فان الفريق سيقدم أداء رائع حيث أكد ان الحكم وقتها يكون عقب انتهاء الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد جلال يكشف أسباب رفضه قيادة الزمالك مع جروس

خالد جلال يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة بفريق الزمالك

الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لـ مباراة إنبي في الدوري

حازم إمام يكشف عن موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

بـ صورة نادرة.. خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع نجوم الزمالك

الزمالك يخسر 1-2 أمام وادي دجلة وديا

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. إنجي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور

عادة خطيرة.. تسخين الطعام في وعاء بلاستيك بالميكرويف يسبب السكر

أول تعليق لـ مصطفى محمد عقب فوز المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون

شاهد.. إيطاليا تغرق.. الفيضانات تدخل البلاد في أسوأ حالة طوارئ منذ 1966

مواعيد مباريات الجمعة 15 - 11-2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبري لـ درة وأحلام .. أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع

الحمير في أزمة بسبب الركاب البدناء.. صور وفيديو لمعاناتها في اليونان

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين