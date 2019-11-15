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منوعات

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
حامل في حشيش
حامل في حشيش
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عزة عاطف
رغم أنها تبدو كعادة قديمة إلا أن امرأة على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي قامت بحشو بطن وهمية بـ15 كيس حشيش لتبدو وكأنها حامل فتهرب من الشرطة بفعلتها.

ألقت الشرطة القبض على امرأة في الأرجنتين بزعم أنها صنعت طفلًا مزيفًا لتبدو حامل باستخدام 15 قطعة من الحشيش، وقد قام الضباط بتفتيش المرأة التي لم تكشف هويتها بعد العثور على طوبين من الماريجوانا في حقيبة سوداء تابعة لرفيقها.

ثم اكتشفوا أن "حملها" كان في الواقع ما هو إلا 4 كيلوجرامات من الحشيش، مرفقة بالطوب ومربوطة بعجينة قائمة على النشا، ألقي القبض على الزوجين عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة تعرف باسم فالي دي أوكو، بالقرب من ميندوزا.

ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى مدينة سانتا أوليفا باتاجونيا، وقد قامت وزيرة الأمن الأرجنتينية «باتريشيا بولريتش» بتغريد صور الاعتقال وكتبت قائلة: "لقد صنعت بطنًا من عجينة وخبأت 15 قطعة من الحشيش داخلها وزورت حملها قبل محاولة نقلها من مندوزا إلى سانتا كروز".

وأكد متحدث باسم الشرطة مضيفًا: "اكتشف الضباط أن راكبًا كان يحمل طابتين من الحشيش في حقيبة سوداء، كانت هناك امرأة شابة بجانبه وبدا أنها حاملًا "طُلب منها مغادرة السيارة وتأكد أنها تحمل أيضًا مخدّرات ولا يوجد طفل بداخل بطنها".

وقبل 4 سنوات، تم توقيف امرأة في مطار الدورادو، في بوغوتا بكولومبيا، بسبب وجود 1.5 كيلوجرام من الكوكايين السائل داخل ثدييها.
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ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين

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