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منوعات

اكتشاف علمي مذهل في قلب مجرة درب التبانة.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حقق فريق من علماء الفيزياء الفلكية كشفًا علميًا مذهلًا في قلب مجرتنا "درب التبانة"، حيث وجدوا أن هناك نجمًا عملاقًا يسير مبتعدًا عن مركز المجرة بسرعة تصل عشرة أضعاف جميع النجوم في المجرة.

النجم الذي أطلق عليه العلماء اسم S5-HVS1 يقع على بعد 29 ألف سنة ضوئية من كوكب الأرض ويسير بسرعة حوالي 5 مليون كيلومترا في الساعة، وقد انبثق عن الثقب الأسود العملاق الشهير الذي يقع في مركز "درب التبانة" بالضبط وذلك منذ حوالي 5 مليون سنة، أي قبل تواجد البشر على ظهر الأرض.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فالنجم موجود الآن في كوكبة "كركي" وهي التي يعتبر ألمع نجم بها هو "النّيّر" وهو نجم شبه عملاق أزرق من النوع B قدرة الظاهري 1.7، ويبعد حوالي 101 سنة ضوئية عن الأرض.



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