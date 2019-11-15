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رياضة

شوبير يفتح النار على البدري عقب تعادل المنتخب أمام كينيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق عن رأيه بأداء المنتخب الأول أمام كينيا في الجولة الأولى للتصفيات المؤهله لـ كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وجه شوبير في تصريحات لقناة " اون سبورت " تساؤلا لـ حسام البدري المدير الفني للمنتخب بشأن أسباب تغير محمد مجدي قفشة نجم الأهلي بـ محمد النني نجم بشكتاش التركي خاصة وأن قفشة يقوم بعدة أدوار داخل الملعب بخلاف النني الذي لم يستعيد لياقته الذهنية عقب رحيله عن أرسنال وإيقافه في الدوري التركي.

وأضاف شوبير أن هدف المنتخب الأول في مرمى كينيا جاء نتيجة مجهود فردي من محمود عبدالمنعم كهربا نجم افيش البرتغالي مشددا أن الأداء العام كان سيئا فالمنتخب لم يقم بأي هجمة على المرمى الكيني.

كما أعرب شوبير عن اندهاشه من استبدال عمرو السولية نجم الأهلي بـ أحمد جمعة مشددا أن جمعة مهاجم جيد ولكنه لا يمتلك الخبرة الدولية الكافية .

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