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فن

أخبار الفن .. بشرى تنشر صورة لها من مهرجان الليالي السوداء .. ومي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
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شيري نبيل ..
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


بشرى تنشر صورة لها من مهرجان الليالي السوداء .. شاهد
نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

مي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد
روجت الفنانة مي كساب لكليبها الجديد حيث شاركت جمهورها بنشر صورة من كواليس الكليب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

أسما شريف منير تنشر صورة لها .. والجمهور: ربنا يوفقك
نشرت الاعلامية اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".




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