أخبار الفن .. بشرى تنشر صورة لها من مهرجان الليالي السوداء .. ومي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
بشرى تنشر صورة لها من مهرجان الليالي السوداء .. شاهد
نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
مي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد
روجت الفنانة مي كساب لكليبها الجديد حيث شاركت جمهورها بنشر صورة من كواليس الكليب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
أسما شريف منير تنشر صورة لها .. والجمهور: ربنا يوفقك
نشرت الاعلامية اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
بشرى تنشر صورة لها من مهرجان الليالي السوداء .. شاهد
نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
مي كساب تكشف عن موعد إطلاق كليبها الجديد
روجت الفنانة مي كساب لكليبها الجديد حيث شاركت جمهورها بنشر صورة من كواليس الكليب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
أسما شريف منير تنشر صورة لها .. والجمهور: ربنا يوفقك
نشرت الاعلامية اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".