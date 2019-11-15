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تعليم

مسابقة دوري العباقرة لطلبة المدن الجامعية بالفيوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:19 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية مسابقة دوري العباقرة لطلبة المدن تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور الدكتور مسعود عبد الحميد مسئول التواصل ومنسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية و فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية وعددا من الطلبة.

وأشار الدكتور مسعود عبد الحميد ان المسابقة تهدف الى تصعيد الفائزين من طلبة المدن الجامعية للمشاركة في دوري عباقرة جامعة الفيوم لتأهيلهم للاشتراك في دوري عباقرة الجامعات المصرية المزمع إذاعته في قناة القاهرة والناس الفضائية.

فيما أكدت فايزة حجي أن المسابقة تمت في عدد من المجالات شملت العلمية و الأدبية و التاريخية و الرياضية و الفن و القدرات الذهنية و المعلومات العامة .
مسابقة دوري العباقرة لطلبة المدن الجامعية بالفيوم
مسابقة دوري العباقرة لطلبة المدن الجامعية بالفيوم
مسابقة دوري العباقرة لطلبة المدن الجامعية بالفيوم
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