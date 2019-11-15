الحمير في أزمة بسبب الركاب البدناء.. صور وفيديو لمعاناتها في اليونان

تبدو مرهقة ومحمومة وهي تحمل السياح الثقيلة صعودًا وهبوطًا على الدرج المتعرج بحزام أمان مربوط في أرجلهم، هذه هي الحياة المأساوية للحمير العاملة في جزيرة سانتوريني اليونانية.



في عام 2018 غيرت اليونان تشريعاتها المتعلقة بصناعة سيارات الأجرة المزدهرة التي تجرها الحمير، وذلك في أعقاب نداء عالمي من منظمة حقوق الحيوان بيتا ألمانيا وفقًا لصحيفة مترو.



وبسبب الغضب الشعبي العارم فرضت وزارة التنمية الريفية والغذاء اليونانية حظر على أي شخص يزن أكثر من 100 كيلوجرام من ركوب الحيوانات، ولكن مؤخرًا كانت الحمير والبغال الفقراء لا تزال تُجبر على حمل السياح الذين تجاوزوا الوزن المسموح به.



تظهر لقطات من شهر سبتمبر الحيوانات المصابة بقروح مؤلمة بسبب السروج غير المناسبة وجروح الصدأ الناجمة عن السلاسل الضيقة التي تربط أفواهها، حيث تعرضوا للضرب على أيدي أصحابهم.



وقد ظهروا وهم يكافحون صعودًا وهبوطًا على مئات السلالم البادئة من الميناء حيث تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية تغمر الشمس ظهورهم.





غالبًا ما ترتفع درجة حرارة الحيوانات تحت أشعة الشمس الحارقة دون الحصول على الماء أو الظل، وقد كشفت اللقطات الحمير مربوطة لساعات مع دلو واحد فقط من الماء ضمن القافلة، ولم تتمكن معظم الحمير من الوصول إلى الدلو أصلًا.



بعد آخر تحقيق دعا الحقوقيون المشرعين اليونانيين إلى فرض حظر كامل على ركوب الحمير، وقالت المخرجة إليسا ألين: "من العار أن الحمير والبغال اللطفاء ما زالوا مجبرين على العمل يومًا بعد يوم بدون أي ارتياح من أشعة الشمس الحارقة.



وطالبت منظمة PETA السياح بالابتعاد عن هذه الجولات القاسية البشعة وحثت السلطات اليونانية على تصعيد ووقف هذا الانتهاك.