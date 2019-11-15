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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد .. مجلس الوزراء يستجيب لسيدة بعلاج زوجها بعد تعرضه لنزيف بالمخ

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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مصطفى كرم
استجاب مجلس الوزراء لشكوى سيدة لموقع صدي البلد من تعرض زوجها هاني حسن بورم في المخ أدى إلى نزيف وجلطة واحتياجه إلي عدد من جلسات الجامانايف.

وعمد مجلس الوزراء الي الاطباء المتخصصين لتوفير سرير له بالمستشفي واجراء جلسات الجامانايف وتوفير العلاج ا اللازم لحالته الصحية.

وكانت سيدة اشتكت صدي البلد ان زوجها بحالة حرجة جدا ويحتاج الي جلسات جامانايف وأوضحت أن تكلفة جلسة "الجامانايف" الواحدة بالمخ تكلف 42 ألف جنيه ولا تملك تكاليف أي جلسة مبينة أن معهد ناصر رفض استقباله بدعوى عدم وجود علاج علي نفقة الدولة في "الجامانايف".

ويتقدم موقع صدي البلد بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء علي سرعة الاستجابة والدور الانساني الذي يقوم به المجلس لعلاج المرضي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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