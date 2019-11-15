ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات الجمعة 15 - 11-2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:03 ص
منتخب المغرب
منتخب المغرب
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 العديد من المباريات الهامه في عدد من البطولات العالمية أبرزها تصفيات يورو 2020، تصفيات كاس امم افريقيا.

ويرصد موقع صدى البلد مواعيد المباريات :

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020

البوسنة والهرسك X إيطاليا - 21:45 مساءا - beIN SPORTS HD 1
إسبانيا X مالطا - 21:45 مساءا -beIN SPORTS HD 8

مواعيد مباريات ودية

البرازيل X الأرجنتين- 19:00 مساءا - الرياضية السعودية 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

المغرب X موريتانيا - 21:00 مساءا -beIN SPORTS HD 2

تونس X ليبيا 21:00 مساءا -beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

نيجيريا X جنوب أفريقيا -20:00 مساءا -beIN SPORTS HD 9

جنوب أفريقيا X زامبيا - 20:00 مساءا -beIN SPORTS HD 10

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا

فرنسا X البرازيل - 19:00 مساءا - beIN SPORTS HD

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 -11 -2019 والقنوات الناقلة

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مباريات أمم أفريقيا تحت 23.. نيجيريا أمام ساحل العاج.. وجنوب أفريقيا ضد زامبيا

مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

خباز الشرقية أشعل جسد زوجته بالنيران ووقف على جثتها يدخن السجائر.. تفاصيل مأساوية يرويها أهالي المنطقة والجنايات تأمر بإحالة المتهم للمفتي

فضل الصدقة يوم الجمعة .. أنواعها والفرق بينها وبين الزكاة

شقيق هيثم زكي يفجر مفاجأة: كان ينوي اعتزال التمثيل.. شاهد

نادية العراقية تدخل المستشفى بسبب الحزن على الشهداء

ايه ده...تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تعادل المنتخب أمام كينيا

مواعيد مباريات الجمعة 15 - 11-2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبري لـ درة وأحلام .. أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع

الحمير في أزمة بسبب الركاب البدناء.. صور وفيديو لمعاناتها في اليونان

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين