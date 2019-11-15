مواعيد مباريات الجمعة 15 - 11-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 العديد من المباريات الهامه في عدد من البطولات العالمية أبرزها تصفيات يورو 2020، تصفيات كاس امم افريقيا.



ويرصد موقع صدى البلد مواعيد المباريات :



مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020



البوسنة والهرسك X إيطاليا - 21:45 مساءا - beIN SPORTS HD 1

إسبانيا X مالطا - 21:45 مساءا -beIN SPORTS HD 8



مواعيد مباريات ودية



البرازيل X الأرجنتين- 19:00 مساءا - الرياضية السعودية 1



تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021



المغرب X موريتانيا - 21:00 مساءا -beIN SPORTS HD 2



تونس X ليبيا 21:00 مساءا -beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا



نيجيريا X جنوب أفريقيا -20:00 مساءا -beIN SPORTS HD 9



جنوب أفريقيا X زامبيا - 20:00 مساءا -beIN SPORTS HD 10



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا



فرنسا X البرازيل - 19:00 مساءا - beIN SPORTS HD



