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أخبار العالم

زلزال عنيف بقوة 5.9 ريختر يضرب إندونيسيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ضرب زلزال تبلغ شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة مدينة بيتونج الواقعة بمقاطعة سولاوسي الشمالية.

بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 131 كيلومترا غرب بيتونج، وبعمق 43.6 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ودفع زلزال قوي قرب جزر الملوك في إندونيسيا، أمس الخميس، السكان إلى الفرار إلى المرتفعات مذعورين، رغم رفع التحذير من أمواج مد عاتية.

وألغت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية التحذير من أمواج مد "تسونامي" بعد ساعتين من إصداره بعدما رصدت أمواج محدودة، وقد ووقعت توابع للزلزال تجاوزت 20 هزة ارتدادية.
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