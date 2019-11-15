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رياضة

عمرو أديب: ممكن المنتخبات بتاعتنا تفضل فى مرحلة الشباب

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:32 ص
عمرو اديب
عمرو اديب
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سيد احمد
نشر الاعلامى عمرو اديب تغريدة ؛ من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وغرد اديب قائلا " ‏منتخب الشباب ده حاجه محترمه بجد هو مش ممكن المنتخبات بتاعتنا تفضل فى مرحلة الشباب وبس وماتوصلش لمرحله الاحتراف واللامبالاه وقله الحماس وكده . مبروك يا شباب ماتش كان صعب وعدى على خير " .

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ‏‎‎الله عليك هوا ده الكلام..ألف مبروك لمنتخب الشباب المصري.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا مستحقا على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.
عمرو أديب: ممكن المنتخبات بتاعتنا تفضل فى مرحلة الشباب
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