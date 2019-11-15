الإمارات تؤكد: مصر الشريك الأفريقي الأول لنا.. وإطلاق نار يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يختتم زيارته للإمارات.. وولي عهد أبوظبي يقلد الرئيس "وسام زايد"

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

توافق مبدئي على الصفدي لرئاسة حكومة لبنان.. وتظاهرات رافضة

بومبيو: نعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي العربي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية اختتام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستغرقت يومين، وجرى خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، حيث قلد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس السيسي "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديرا وتثمينا لدور السيسي في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين على الصعد كافة.



ونقلت "الوطن" عن البيان الختامي المشترك للزيارة قوله إن الجانبين أشادا بـ"المستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات"، معربان التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التعاون في استكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.



وأشاد الجانبان بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما، إذ تعد مصر الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى القارة الإفريقية، في حين تعتبر الإمارات المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في مصر على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين، بهدف دعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق ما يطمح إليه شعبا البلدين من تنمية ورخاء وازدهار.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة، الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.



وقالت "القبس" إن هناك توافقا مبدئيا على اسم الوزير اللبناني السابق، محمد الصفدي، لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لسعد الحريري، حيث عقد اجتماع في بيت الوسط ضم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ووزير المال علي حسن خليل، وبحثوا شكل الحكومة المرتقبة، وذلك في إطار استكمال المشاورات وتبادل وجهات النظر والوضع الحكومي بعد إصرار الحريري على ترؤس حكومة اختصاص دون سواها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيما المطروح حكومة سياسية مطعمة بتقنيين.



وذكرت "الجريدة" أن متظاهرين لبنانيين رفضوا اختيار محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة بعد أنباء تتعلق بتوافق سياسي على تكليفه بتشكيلها.



ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله بلاده تعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار، مضيفًا أنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.



دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن سيدة لقت مصرعها وأصيب 5 أشخاص على الأقل، بعدما أطلق مسلح النار عند مدرسة ثانوية بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، فيما قال قائد شرطة سانتا كلاريتا إن مشتبها به يعتقد أنه آسيوي يرتدي ملابس سوداء، لا يزال طليقا، مضيفًا: "لا يزال الوضع حرجا. التقارير تتحدث عن 5 يتلقون العلاج. أيها السكان. أفراد الشرطة موجودون في كل شبر من مسرح الحادث لحماية أبنائكم".



وقالت "كونا" إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت أن أولى جلسات الاستماع العلنية في إطار التحقيق في عزل الرئيس دونالد ترامب كانت "يوما مهما في كشف الحقيقة"، مضيفة أن "الشهادة التي قدمها المسؤولان بوزارة الخارجية "تدعم أدلة ثبوت الرشوة" في حق ترامب ما يدل على أن الرئيس انتهك السلطة الممنوحة له وحنث بيمينه وذلك من خلال تهديده بحجب المساعدات العسكرية وعقد اجتماع بالبيت الابيض للتحقيق مع منافسه السياسي (جو بايدن).