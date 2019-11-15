أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
-وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا
حصدت هنا جودة نجمة منتخب تنس الطاولة الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للفردي والزوجي.
أول صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي ...تفاصيل
-وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا
فتح وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، النار على لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفني، وذلك عقب التعادل مع منتخب كينيا اليوم.
-تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ ألميريا الإسباني .. فيديو
-تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ ألميريا الإسباني .. فيديو
تواجد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الاسباني، برفقة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك ألميريا.
-العيال كبرت والرجالة عجزت .. تعليق صادم من شوبير عن فوز المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون
-العيال كبرت والرجالة عجزت .. تعليق صادم من شوبير عن فوز المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون
أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ المنتخب الأوليمبي عقب الفوز امام الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
-شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو
-شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة رئاسة حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الأول لنادي بيراميدز قبل توليه منصب مدرب المنتخب.
-بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي
-بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مفاجأة جديدة بشأن صفقة انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيش البرتغالي لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
-هنا جودة تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية
-هنا جودة تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية
حصدت هنا جودة نجمة منتخب تنس الطاولة الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للفردي والزوجي.
أول صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي ...تفاصيل
كشفت قناة تايم سبورت عن أولى صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل رغبة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لتدعيم الفريق.
-إنجلترا تتأهل ليورو 2020 بسباعية في شباك الجبل الأسود
-إنجلترا تتأهل ليورو 2020 بسباعية في شباك الجبل الأسود