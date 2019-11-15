أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

-وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا







-تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ ألميريا الإسباني .. فيديو



فتح وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، النار على لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفني، وذلك عقب التعادل مع منتخب كينيا اليوم.





-العيال كبرت والرجالة عجزت .. تعليق صادم من شوبير عن فوز المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون



تواجد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الاسباني، برفقة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك ألميريا.





-شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو



أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ المنتخب الأوليمبي عقب الفوز امام الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





-بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة رئاسة حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الأول لنادي بيراميدز قبل توليه منصب مدرب المنتخب.





-هنا جودة تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مفاجأة جديدة بشأن صفقة انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيش البرتغالي لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





-إنجلترا تتأهل ليورو 2020 بسباعية في شباك الجبل الأسود



كشفت قناة تايم سبورت عن أولى صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل رغبة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لتدعيم الفريق.





نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :