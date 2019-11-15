أهم الأخبار | الإخوان الإرهابية تفشل في تنظيم مؤتمر ضد مصر .. عودة المرور لطريق مرسى علم - شلاتين ..والصحة تحذر من أدوية مغشوشة

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
التنظيم الدولي للإخوان يفشل في تنظيم مؤتمر صحفي وعناصره تعتدي على أحد المصريين
للمرة الثانية على التوالي يفشل تنظيم الإخوان الإرهابي في تنظيم مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل.
"الصحة" تحذر من تشغيلة مضاد حيوي مغشوشة بالأسواق .. صور
أصدرت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، منشورها الذي حمل رقم«41» لعام 2019.
عودة المرور لطريق مرسى علم - شلاتين بعد 120 دقيقة من إغلاقه بسبب السيول
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق مرسى علم - شلاتين بعد إغلاقه لمدة ساعتين بسبب اندفاع مياه الأمطار إلى مناطق مخرات السيول.
الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية داخل قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الطيران التابع له شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة.
أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. تفاصيل
كشفت قناة تايم سبورت عن أولى صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل رغبة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لتدعيم الفريق.
الداخلية توجه رسالة مهمة لقائدي السيارات في الطقس السيئ
وجهت وزارة الداخلية للمواطنين مرتادى الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.
وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم الجمعة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية بشأن المنتخب الأوليمبي
وجهت الصفحة الرسمية لـ الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لـ الجماهير المصرية عقب حضور اعداد غفيرة لـ استاد القاهرة من أجل دعم المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين مقابل هدف.
الطيران المدني تطبق فرض رسوم على المغادرين من المطارات اليوم
تبدأ وزارة الطيران المدني، اليوَم الجمعة، العمل بقرار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، رقم 221 لسنة 2019، الصادر، بفرض رسوم على الركاب المغادرين مقابل الخدمات التي تؤدي لهم بالمطارات المصرية.