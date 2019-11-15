ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موريتانيا مرحبة باتفاق الرياض: يضع حدا لحالة التوتر بجنوب اليمن ويعزز فرص الحل الشامل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
Advertisements
أ ش أ

أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن، وقالت إن الاتفاق يأتي ثمرة جهود قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم /الجمعة/ - "تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق"

وأضافت الخارجية الموريتانية "إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حدا لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية خادم الحرمين.. توزيع جائزة الملك خالد لعام 2019 غدا

خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه السلطان قابوس

بأوامر الملك سلمان.. مستشفى في الرياض تبدأ عملية فصل توأم سيامي ليبي.. صور

ترشيحاتنا

ايه ده...تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تعادل المنتخب أمام كينيا

بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

سنن يوم الجمعة مأثورة عن النبي هجرها المسلمون | تعرف عليها

عادة خطيرة.. تسخين الطعام في وعاء بلاستيك بالميكرويف يسبب السكر

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبري لـ درة وأحلام .. أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع

الحمير في أزمة بسبب الركاب البدناء.. صور وفيديو لمعاناتها في اليونان

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين