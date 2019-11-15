نقيب المحامين: إنفاق مليار جنيه على المعاش والعلاج في السنوات الثلاثة الأخيرة

قال نقيب المحامين سامح عاشور إن إنفاق النقابة على مشروع العلاج والمعاش خلال أعوام 2017 و2018 و2019، تجاوز 950 مليون جنيه، ويتبقى شهران في العام الحالي، أي أن الإنفاق عليهما سيتجاوز المليار جنيه، مشددا على أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن الحد الأدنى للمعاش والمقرر له 1000 جنية وفقا للمشروع المطروح على الجمعية العمومية العادية يوم 25 يناير الجاري يتجاوز الحد الأقصى للمعاشات بغالبية النقابات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية الذي عقد مساء اليوم /الخميس/ تحت عنوان (حوار مع النقيب)، بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة الإسكندرية.



ولفت إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 شملت ضمانات وحصانات للمحامي، منها عدم جواز القبض على المحامي بجرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات التي تقع أثناء أداء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.



وأضاف نقيب المحامين "يبلغ الحد الأقصى للمعاشات 3 آلاف جنيه، إضافة إلى زيادة سنوية دورية بقيمة 5%، وزيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، وأتوقع زيادات أخرى مقبلة، خاصة مع تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".



وأعرب عاشور عن سعادته بحالة الصحوة النقابية التي يلمسها لدى الأجيال الشابة، وحرصهم على قيم المحاماة وتقاليدها والإيمان بها كرسالة، كما أن غالبية أسماء التكتلات الشبابية تعبر عن أهداف وتقاليد المحاماة التي ورثناها من أجيال سابقة، وتابع "نقيب المحامين يتحاور مع الجميع، شيوخا وشبابا".



وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة نجحت في تنقية جداولها رقميا، بإخراج غير المشتغلين الذين كانوا يشاركون المحامين في مواردهم المالية، وستكون المرحلة الثانية تنقية كيفية، فلن يكون وسط المحامين من صادر بحقه أحكام مخلة بالشرفة، أو يسئ لهيئة المحامين بفعل يجعل من العار أن ينسب هذا الشخص إلينا، وهذا يحتاج لوقت بالتأكيد.



وأردف: "القيم المجتمعية بها خلل وعدم انضباط نتأثر به، وسنضبطه من خلال معهد المحاماة وأكاديمية المحاماة ومدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات القانون خلال العام الجاري" وقال إن شيوخ المهنة عليهم مسئولية تجاه الشباب بتوجيهم للسلوك المناسب وفقا لتقاليد المحاماة.



وفي شان آخر، قال نقيب المحامين إن النقابة أعلنت عن 10 آلاف وحدة سكنية من وزارة الاسكان بسعر 1800 جنيه للمتر كاملة التشطيب، وتقسيط على 20 عاما، منذ سنتين، ولم يتقدم لها سوى 3500 محامي فقط، وتم التواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات جديدة بسعر مدعوم وبالتقسيط، وسنعلن عنها قريبا، مكملا "تم الانتهاء من 200 وحدة ببرج العرب والمرافق ستدخل إليها خلال شهرين، وسيتم تسليمها الحاجزين، على أن تطرح الوحدات المتبقية بعد ذلك للراغبين".



ورد عاشور على بعض المغالطات التي تداولها البعض عبر (فيسبوك) عقب نشر ميزانية النقابة، قائلا "مبنى النقابة الجديد على مساحة تزيد عن 2000 متر، ويوجد طابقان تحت الأرض تكلفا مبلغا يزيد عن تكلفة المباني فوق الأرض.. سأطلب من الشركة المنفذة تفاصيل الإنفاق لتوضيحها للجميع..وسنستثمر 70 % من المبنى لإدخال عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".



وأكمل: "تم شراء ما يسمى برطوم بمساحة 1000 متر بتكلفة 850 ألف جنيه لزيادة مساحة نادي المحامين النهري بالمعادي، ومركب بتكلفة تزيد عن مليون ونصف المليون، ستؤجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة تسع سنوات، مقابل مليون ونصف المليون جنيه سنويا..ثم يتحدث البعض عن إهدار للمال العام ويقلبون الحقائق".



وتابع: خلال 4 أشهر سنستلم المرحلة الأولى التي تتضمن تجديد النادي القديم وحمام السباحة والمنشآت المحيطة به، على أن تكون المرحلة الثانية على مساحة 1500 متر المضافة للنادي، ولن نترك النادي حتى تنتهي عمليات إنشائه ويسلم للمحامين.