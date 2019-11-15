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أخبار العالم

رئيسة بوليفيا المؤقتة تعتزم الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة يانين آنيز أمس /الخميس/ اعتزامها الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جويدو، رئيسا شرعيا لبلاده .

وذكر قناة (فرانس 24) - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن هذا الإجراء من شأنه انضمام بوليفيا إلى الولايات المتحدة وخمسين دولة أخرى أعلنت إنكارها لشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - حليف الرئيس المستقيل ايفو موراليس - الذي لجأ مؤخرا إلى المكسيك.

وكانت رئيسة بوليفيا المؤقتة أعلنت - خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم - أن موراليس ونائبه الفارو جارسيا لن يسمح لهما بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة فى بوليفيا، التي لم يتحدد موعدها .
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