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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الخميس أن بلاده تعمل مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وقال بومبي - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ترأس - في وقت سابق اليوم - وفد السعودية أمام الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.
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