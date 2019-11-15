وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الخميس أن بلاده تعمل مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.



وقال بومبي - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.



وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ترأس - في وقت سابق اليوم - وفد السعودية أمام الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.