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أخبار العالم

(قسد): الجيش التركي والفصائل الموالية له شردوا نصف مليون كردي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قالت "قوات سوريا الديمقرطية" (قسد) اليوم /الخميس/ إن الجيش التركي والفصائل الموالية له شردوا نصف مليون كردي، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية.

وكانت قوات "قسد" قالت - الأسبوع الماضي - إن تركيا احتلت 1100 كيلومتر مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار وقتلت 182 وجرحت 242 من مقاتلينا منذ الاتفاق، كما تسببت في نزوح 30 ألف مدني من مناطقهم منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس.

وأشارت إلى أن تركيا وجيشها والفصائل المسلحة التابعة لها لم تلتزم بعملية وقف إطلاق النار التي أبرمت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبالتشاور مع قوات سوريا الديمقراطية يوم 17 أكتوبر.
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