رئيس النواب التونسي: تشكيل المحكمة الدستورية من أولويات البرلمان الجديد

أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي أن من أولويات البرلمان الجديد استكمال تشكيل الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.



وقال الغنوشي - في تصريح أمس /الخميس/ - إن من بين الأولويات أيضا إطلاق مسار الإصلاحات والمشاريع الكبرى، مقترحا تشكيل لجنة برلمانية خاصة مهمتها متابعة جهود الحكومة والمجتمع المدني، لدعم مسار تنفيذ المشاريع والإصلاحات الكبرى.



وأضاف أنه لاستمرار التجربة الديمقراطية ولتعزيز قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية لابد من إتاحة الفرص للجميع، وإعطاء الأولوية للشباب، ودعم الرقمنة، ومحاربة الفساد، وتوفير الكرامة للشعب التونسي.