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منوعات

شاهد.. حيلة مدهشة لاصطياد الأسماك الكبيرة بالبيض والكولا والنعناع

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
اصطياد الأسماك
اصطياد الأسماك
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عزة عاطف
لابد أنك جربت إلقاء بعض الخبز في مياه البحر لاصطياد الأسماك أو رؤيتها تتجمع لتتقاتل عليه، ثم يمكنك في تلك اللحظة الإنقضاض عليها والإمساك بها، أو ربما جربت حيلة الزجاجة أو الكيس البلاستيك لحبسها بداخله.

لكن هذا الصياد اليوم قام باصطياد الأسماك بطريقة أخرى غريبة وجديدة وتبدو بسيطة، وذلك باستخدام البيض، الكولا، وحبوب حلوى النعناع، وصور تجربته التي أثارت الضجة بين المستخدمين على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

داخل حفرة طينية في إحدى دول قارة آسيا قام الصياد بإلقاء حبوب النعناع داخل المياه التي تجمعت في الحفرة ثم كسر عليها 3 بيضات وقام بصب الكولا لتفور حبوب النعناع معها وتقفز الأسماك الكبيرة خارج الحفرة.

اصطاد الرجل 3 أسماك من الحجم الكبير، مد يده وأخرج الأولى والثالثة بصعوبة، أما الثانية فقفزت خارج الحفرة مسرعة من تلقاء نفسها، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعيش الأسماك الثانية بعيدًا عن البحر في الأراضي الوحلة التي تسقط عليها الأمطار بغزارة معظم الوقت، تشتهر بها تايلاند ودول جنوب وشرق آسيا، والأصل في التجربة هو أن المشروبات الغازية تتفاعل مع حبوب النعناع الفوارة والبيض مما يسحب الأكسجين من الحفرة فتختنق الأسماك وتقفز لتنقذ نفسها، لكنها تصبح ضحية سهلة للصيد.
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