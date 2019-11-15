شيرين تتألق في حفل صاخب بـ موسم الرياض .. وتمازح الجمهور: طالما منقدرش نستغنى عن الراجل نبقى نسمع كلامه .. وانتو الحب نفسه

شيرين عبدالوهاب:
- طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن
- تقدم معجبا لها فى موسم الرياض
- لـ "الجمهور السعودى" : انتو الحب نفسه
تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب فى حفلها الصاخب بموسم الرياض حيث غنت العديد من أغانيها التى أثارت حماس الجمهور وتفاعل معها لتضيء المسرح بهتافات محبيها وعشاقها .
وتفاعلت الفنانة شيرين خلال حفلها مع جمهورها الحاضرين الحفل ببعض الكلمات التى لاقت استحسانهم بشكل لافت .
وظهرت شيرين فى فيديو الحفل وهى تقدم أحد معجبيها الذي يهتم بحضور جميع حفلاتها ، وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير .
ووجهت المطربة شيرين عبدالوهاب في حفلها بموسم الرياض كلامها ممازحة جمهورها "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن".
كما تساءلت شيرين خلال حفلها قائلة: "ليه بتدوخوهم كدة وتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء".
من جانبه تفاعل الجمهور معها مشيدا بأغانيها .
فيما كشفت خلال حفلها بموسم الرياض عن علمها بمناداة الجمهور السعودى لها بشيرين الحب، وعلقت شيرين قائلة للجمهور: " أنتم الحب نفسه".
- طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن
- تقدم معجبا لها فى موسم الرياض
- لـ "الجمهور السعودى" : انتو الحب نفسه
تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب فى حفلها الصاخب بموسم الرياض حيث غنت العديد من أغانيها التى أثارت حماس الجمهور وتفاعل معها لتضيء المسرح بهتافات محبيها وعشاقها .
وتفاعلت الفنانة شيرين خلال حفلها مع جمهورها الحاضرين الحفل ببعض الكلمات التى لاقت استحسانهم بشكل لافت .
وظهرت شيرين فى فيديو الحفل وهى تقدم أحد معجبيها الذي يهتم بحضور جميع حفلاتها ، وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير .
ووجهت المطربة شيرين عبدالوهاب في حفلها بموسم الرياض كلامها ممازحة جمهورها "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن".
كما تساءلت شيرين خلال حفلها قائلة: "ليه بتدوخوهم كدة وتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء".
من جانبه تفاعل الجمهور معها مشيدا بأغانيها .
فيما كشفت خلال حفلها بموسم الرياض عن علمها بمناداة الجمهور السعودى لها بشيرين الحب، وعلقت شيرين قائلة للجمهور: " أنتم الحب نفسه".