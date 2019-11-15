شيرين تتألق في حفل صاخب بـ موسم الرياض .. وتمازح الجمهور: طالما منقدرش نستغنى عن الراجل نبقى نسمع كلامه .. وانتو الحب نفسه

شيرين عبدالوهاب:

- طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

- تقدم معجبا لها فى موسم الرياض

- لـ "الجمهور السعودى" : انتو الحب نفسه



تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب فى حفلها الصاخب بموسم الرياض حيث غنت العديد من أغانيها التى أثارت حماس الجمهور وتفاعل معها لتضيء المسرح بهتافات محبيها وعشاقها .



وتفاعلت الفنانة شيرين خلال حفلها مع جمهورها الحاضرين الحفل ببعض الكلمات التى لاقت استحسانهم بشكل لافت .



وظهرت شيرين فى فيديو الحفل وهى تقدم أحد معجبيها الذي يهتم بحضور جميع حفلاتها ، وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير .



ووجهت المطربة شيرين عبدالوهاب في حفلها بموسم الرياض كلامها ممازحة جمهورها "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن".



كما تساءلت شيرين خلال حفلها قائلة: "ليه بتدوخوهم كدة وتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء".



من جانبه تفاعل الجمهور معها مشيدا بأغانيها .



فيما كشفت خلال حفلها بموسم الرياض عن علمها بمناداة الجمهور السعودى لها بشيرين الحب، وعلقت شيرين قائلة للجمهور: " أنتم الحب نفسه".

























