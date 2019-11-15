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محافظات

قاتل نجله بالخصوص: شككت فى سلوك زوجتى ونسب ابننا فقتلته وحرقت قلبها عليه

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت مدير نيابة الخصوص بحبس المتهم بقتل طفله وإلقائه في ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه واتهامه أمه بسوء السلوك 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبى عليها والتصريح بدفنها عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات التى أجريت معه بارتكابه الواقعة قائلا: "أنا مش عارف عملت كده ازاى ومش مصدق انى قتلت ابنى بإيديا"، مشيرا الى أن شكه فى سلوك زوجته عمى عينه وشك فى نسب ابنه أنه ليس ولده.

وأضاف المتهم انه عامل بسيط باليومية يخرج يوميا للعمل وتدابير نفقات الحياة ويترك منزله بالساعات وفى احد الايام بدأ يسمع كلام من جيرانه عن سوء زوجته وخروجها المتكرر من المنزل.

وتابع المتهم: بعدها بدأت تطاردني الشكوك حول نسب ابني بعد ما سمعته عن سلوك زوجتي وعندما قمت بمعاتبتها دبت بيننا الخلافات طلبت زوجتي على أثرها الطلاق فقررت الانتقام منها وحرق قلبها وقتلت ابنى وادعيت اختفاءه منى خلال رحلة فسحة في الإسكندرية.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة اختفاء تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدينة الخصوص؛ حيث تبين أن والده ألقاه في ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه واتهامه أمه بسوء السلوك وادعى اختفاءه خلال رحلة في الإسكندرية، تم انتشال جثة الطفل من مركز بلبيس بالشرقية وتعرفت عليها الأم وتولت النيابة التحقيق.

وكان المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص قد تلقى بلاغا من ربة منزل 25 عاما باختفاء ابنها 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي واتهمت زوجها عامل 27 سنة بأنه وراء الواقعة.

وباستدعاء الأب أكد أنه سافر مع ابنه للإسكندرية واختفى منه هناك وبتضييق الخناق عليه أقر أنه ألقاه من أعلى كوبري مسطرد بقسم ثان شبرا بمياه ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه وتولت النيابة التحقيق.
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