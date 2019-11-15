أول تعليق أمريكي على إقامة قاعدة مروحيات روسية شمال شرقي سوريا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مسئول عسكري أمريكي رفض ذكر اسمه قوله إن الولايات المتحدة على علم بإقامة روسيا قاعدة لمروحياتها شمال شرقي سوريا.



وعرضت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقطعا يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض فوق منطقة صحراوية قبل الهبوط في القاعدة الجديدة، التي تحميها منظومة بانتسير للصواريخ.



وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز مي-8، في القاعدة الجديدة بالفعل، لكن سيلي ذلك وصول المزيد وفق ما ذكرت القناة.



وقال المسئول إن الولايات المتحدة ستواصل تنسيق العمليات العسكرية مع روسيا لتجنب أي احتكاك عرضي بين الجانبين.



ولم يتضح إن كانت القاعدة الجديدة ستكون دائمة، لكن إقامتها تشير إلى أن موسكو تسعى لسيطرة أكبر على مجريات الأمور قرب الحدود التركية، حيث ينفذ البلدان دوريات مشتركة.



وتهدف تلك الدوريات، التي اتفق عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إلى ضمان خلو المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها.