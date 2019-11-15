ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
الطرق
الطرق
Advertisements
البهى عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح»المذاع على قناة «دى إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه إلى مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة

تعرفر على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth..فيديو

ترشيحاتنا

التموين تتجه نحو تطبيق الدعم النقدي.. تفاصيل

بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور

احذر منها.. 3 رسائل بالبريد الإلكتروني لا تفتحها أبدا

هل يجوز تربية الكلاب صغيرة أو كبيرة في المنزل ؟

عادة خطيرة.. تسخين الطعام في وعاء بلاستيك بالميكرويف يسبب السكر

ضبط امرأة حامل في 15 قطعة حشيش بالصدفة في الأرجنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور

شاهد.. حيلة مدهشة لاصطياد الأسماك الكبيرة بالبيض والكولا والنعناع