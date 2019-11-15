الأعمال الفنية في متاحف بينالي وفينيسيا لم تتضرر جراء الفيضانات

لم تلحق الفيضانات التى شهدتها مدينة البندقية (فينيسيا) خلال اليومين الماضيين وأدت إلى إرتفاع منسوب المياه بمقدار 187 سم ، أضرارًا بالأعمال الفنية في متاحف المدينة وفي المواقع الرئيسية في بينالي فينيسيا العريق .



ومع ذلك ، فإن التكلفة التي يتحملها أصحاب المنازل وأصحاب الفنادق ومحلات البيع ستكون ضخمة لأن المياه غمرت جميع الطوابق الأرضية تقريبًا.



وأكد المسؤولون على بينالى فينيسيا الدولي أنه لم تتضرر أى أعمال فنية فى قاعتيه الرئيسيتين ، على الرغم من أن المياه غمرت بعض هذه الأجنحة ، وأن قوة المياه هدمت الجدران الإستنادية على جانب بحيرة "الجياردينى" .



وأشاروا إلى أن الفيضانات لم تؤد إلى اتلاف أى أعمال فنية في كل متاحف المدينة والمتاحف الحكومية ، والتى تشمل أهم معالم الجذب مثل قصر الدوق ومتحف كورير ، لافتين إلى أنه سيتم إعادة فتح المؤسسات الثقافية للجمهور اليوم الجمعة.