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مرأة

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.

وخطفت الأنظار المذيعة أسما شريف منير بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة وطلاء شفاه باللون الأحمر، كما اعتمدت على رسمة عيون كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وظهرت ببلوزة تميزت بصيحة الريش ذات اللون الأزرق، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها.


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