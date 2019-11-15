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منوعات

الحكومة الكندية تحول مدرسة يابانية إلى مبنى أثري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قررت الحكومة الكندية، اعتبار مبنى في مدينة فانكوفر يضم أقدم مدرسة للغة اليابانية في البلاد أثرا تاريخيا وطنيا.

وأقيمت مراسم في مبنى "أرت ديكو" الذى يسمى الآن المدرسة اليابانية والقاعة اليابانية في فانكوفر احتفاء بتحويلة لمبنى أثرى.

وكان المبنى قد افتتح في عام 1906 في منطقة عرفت فيما بعد باسم "جابان تاون" حيث بدأ يستقر اليابانيون المهاجرون الأوائل لكندا ويعملون من اواخر القرن التاسع عشر.

وكانت المدرسة قد انشئت في الأصل لتعليم اللغة اليابانية لأبناء الجالية اليابانية المتنامية، وافتتحت المدرسة في البداية في مكان آخر في " جابان تاون " ثم نقلت للمبنى الحالى في عام 1928.
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