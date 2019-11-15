دراسة: وفاة أمريكى كل 15 دقيقة بسبب بكتيريا مضادة للأدوية

أفادت دراسة أمريكية بأن شخصا يلقى حتفه كل 15 دقيقة في الولايات المتحدة بسبب بكتيريا قادرة على التغلب على أحدث أنواع المضادات الحيوية.



وأضافت الدراسة التي أجرتها مراكز منع والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أن 35 ألف حالة وفاة تحدث سنويا بسبب العدوى بالبكتيريا المضادة للعقاقير الطبية.



وحددت الدراسة 5 انواع من البكتيريا تمثل تهديدا خطيرا على صحة المواطنين في الولايات المتحدة بزيادة نوعين عن 3 أنواع من هذه البكتيريا تضمنها تقرير سابق صادر في عام 2013 كان الأخير الخاص بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



وأشارت إلى تراجع حالات العدوى بهذه الأنواع من البكتيريا في المستشفيات، في حين تزداد حالات العدوى في مختلف التجمعات خارج المستشفيات.