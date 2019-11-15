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منوعات

راسل كرو شارك معجبيه صور أضرار حرائق الغابات عبر حسابه

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
شارك الممثل راسل كرو صورًا للأضرار التي لحقت بمنزله في أستراليا بسبب حرائق الغابات التي تجتاح المنطقة.

وكشف "كرو" عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" عن سلسلة من الصور التي تُظهر الدمار الذي لحق بالمنزل، مع تأكيد معجبيه أنه وأسرته وحيواناته ليسوا في خطر.. أكد النجم الأسترالى بقوله: "إن عائلتي آمنة وتعج بالأصدقاء، إلا أننى فقدت اثنين من المباني، ولكن عموما محظوظ جدا حتى الآن".

فى تغريدة أخرى، قال "راسل كرو": "شكر عميق للجميع على الأرض.. بعض الحرائق لا تزال مشتعلة ونحن نفقد المياه.. لا نفوق للماشية حتى الآن".
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