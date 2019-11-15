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أخبار العالم

90 غارة إسرائيلية على غزة وخسائر بـ3 ملايين دولار

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
90 غارة إسرائيلية
90 غارة إسرائيلية على غزة وخسائر بـ 3 مليون دولار
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سمر صالح
أعلن المكتب الاعلامي الحكومي بغزة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته نفذت أكثر من 90 غارة، خلّفت خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار بحسب التقديرات الأولية، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة.

وأوضح المكتب ان 500 وحدة سكنية ألحقت بها أضرارا بين (جزئية وبليغة وكلية)، بينها 8 منازل و12 وحدة سكنية هدم كلي، قيمتها التقديرية ٢مليون دولار إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت قيمتها أكثر من مليون شيكل.

ومجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بلغت أكثر من مليون شيكل.

وأشار المكتب الى تضرر ١٢ منشأة تجارية، ووصلت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية ما يزيد على ٣٠٠ ألف شيكل فيما بلغت قيمة الخسائر في قطاع النقل والمواصلات، ما يزيد على ٢٠٠ ألف شيكل، نتيجة أضرار في سيارات ووسائط نقل وآليات.

وأدى العدوان إلى إلحاق أضرار جزئية بمقرات ومؤسسات حكومية، منها ١٥ مدرسة ومديريتا تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها ١٠٠ ألف شيكل.

وحمَّل المكتب الإعلامي الاحتلال المسئولية القانونية والسياسية والتاريخية عن كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتشاركه المسئولية كافة الجهات التي لم تحرك ساكنا للجمه ومنع عدوانه، وسنستمر في جهود الملاحقة القانونية والسياسية لقادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأعرب المكتب عن فخره بالجهود التي بذلها الصحفيون ووسائل الإعلام في فضح جرائم الاحتلال وكشف حقيقته للعالم، وأثنى على أدائها في نقل الرواية الفلسطينية وإيصال مشاهد العدوان.
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