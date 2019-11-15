أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 15 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى عبد الغنى والتى أكملت عامها الـ55، وعلى الرغم من ذلك مازالت تحافظ على أناقتها وجمالها الطبيعى.



تتمتع الفنانة والمذيعة منى عبد الغنى بذوقها الرفيع فى أختيار الإطلالات التى تظهر سواء على الشاشة أو فى حياتها اليومية، فتحرص دائما على التنوع وعد السير على موتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.



كما تحرص منى عبد الغنى على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتختار منها الألوان والتصميمات التى تتناسب وتبرز جمالها وأناقتها، فتتميز إطلالات منى عبد الغنى بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام.



وتعتمد منى عبد الغنى أيضا على لفات الطرح وصيحات المكياج الجذابة المتناسقة مع وجهها وتكشف عن جمال ملامحها.

