ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
منى عبد الغنى
منى عبد الغنى
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف اليوم 15 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى عبد الغنى والتى أكملت عامها الـ55، وعلى الرغم من ذلك مازالت تحافظ على أناقتها وجمالها الطبيعى.

تتمتع الفنانة والمذيعة منى عبد الغنى بذوقها الرفيع فى أختيار الإطلالات التى تظهر سواء على الشاشة أو فى حياتها اليومية، فتحرص دائما على التنوع وعد السير على موتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.

كما تحرص منى عبد الغنى على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتختار منها الألوان والتصميمات التى تتناسب وتبرز جمالها وأناقتها، فتتميز إطلالات منى عبد الغنى بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام.

وتعتمد منى عبد الغنى أيضا على لفات الطرح وصيحات المكياج الجذابة المتناسقة مع وجهها وتكشف عن جمال ملامحها.
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

بـ حزام يكشف عن صغر خصرها.. أحلام بـ إطلالة أنيقة بعد خسارة وزنها

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

احدث اطلالة.. سعر فستان زفاف درة الجديد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

ترشيحاتنا

إطلاق 450 صاروخا من غزة على تل أبيب وإصابة 77 إسرائيليا

شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل.. علي جمعة يجيب

تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور