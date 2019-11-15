ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل البرلمان ونقيب الأشراف يلتقي برئيس جمهورية أذربيجان

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
التقي وكيل أول مجلس النواب المصري ونقيب السادة الأشراف السيد محمود الشريف السيد الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان

وقال خلال اللقاء "اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أتقدم لفخامتكم وللشعب الأذربيجاني الشقيق الشكر والتقدير علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف "واسمحوا لي إيضًا أن أنقل لكم تحيات مصر قيادةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا، وأهنئ الشعب الأذربيجاني بقيادتكم الحكيمة فما نشهده الآن على أرضكم من تقدم وازدهار لهو مثل يحتذي به".

وقال الشريف خلال اللقاء "مصر وأذربيجان دولتان شقيقتان ولهما علاقات ضاربة في عمق التاريخ وتحملان رسالة سلام للعالم، وتحاربان التطرف والإرهاب معًا، وتنشطان تعميم الأخوة الإنسانية لجميع ابناء البشرية". مصدقًا لقول الله تعالي: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}. ولقول رسولنا "الكريم كلكم لآدم".

وأضاف "ومن مصر بلد الأزهر الشريف ومهد الحضارات ومأوى آل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام تدعو بقيادتها الحكيمة إلى التعايش السلمي في جميع بلاد العالم لا فرق بين إنسان وإنسان حتى ولو اختلفت الأعرف والأديان. والأخوة الإنسانية تتمثل في قوله تعالي لرسولنا الكريم «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»".
وكيل البرلمان ونقيب الأشراف يلتقي برئيس جمهورية أذربيجان
وكيل البرلمان ونقيب الأشراف يلتقي برئيس جمهورية أذربيجان
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

إلغاء مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية.. الوزراء يوضح

هل الله يغفر جميع الذنوب ؟ الإفتاء توضح

تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

محمد الصفدي ..حكاية زوج وزيرة في حكومة الحريري مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

سوزان نجم الدين: لهذا السبب وافقت على دور سارة بمسلسل كلبش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور