وكيل البرلمان ونقيب الأشراف يلتقي برئيس جمهورية أذربيجان

التقي وكيل أول مجلس النواب المصري ونقيب السادة الأشراف السيد محمود الشريف السيد الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان



وقال خلال اللقاء "اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أتقدم لفخامتكم وللشعب الأذربيجاني الشقيق الشكر والتقدير علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة".



وأضاف "واسمحوا لي إيضًا أن أنقل لكم تحيات مصر قيادةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا، وأهنئ الشعب الأذربيجاني بقيادتكم الحكيمة فما نشهده الآن على أرضكم من تقدم وازدهار لهو مثل يحتذي به".



وقال الشريف خلال اللقاء "مصر وأذربيجان دولتان شقيقتان ولهما علاقات ضاربة في عمق التاريخ وتحملان رسالة سلام للعالم، وتحاربان التطرف والإرهاب معًا، وتنشطان تعميم الأخوة الإنسانية لجميع ابناء البشرية". مصدقًا لقول الله تعالي: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}. ولقول رسولنا "الكريم كلكم لآدم".



وأضاف "ومن مصر بلد الأزهر الشريف ومهد الحضارات ومأوى آل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام تدعو بقيادتها الحكيمة إلى التعايش السلمي في جميع بلاد العالم لا فرق بين إنسان وإنسان حتى ولو اختلفت الأعرف والأديان. والأخوة الإنسانية تتمثل في قوله تعالي لرسولنا الكريم «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»".