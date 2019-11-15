إطلاق 450 صاروخا من غزة على تل أبيب وإصابة 77 إسرائيليا

نشر موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة تقريرا عن أعداد الصواريخ، التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي من غزة، خلال التصعيد الأخير والتي وصل عددها إلى 450 صاروخا تسبب في إصابة 77 إسرائيليا.



وذكر الموقع العبري في تقريره، أن حوالي 450 صاروخا أطلقت من قطاع غزة، خلال التصعيد الأخير، تجاه المدن الإسرائيلية، ومستوطنات الغلاف.



وقال الموقع العبري، إن 90% من الصواريخ التي أطلقت من غزة، تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية، و60% سقطت بمناطق مفتوحة.



وأضاف الموقع، أن المجلس الإقليمي شاعر هنيجيف، كانت له حصة الأسد، حيث سقط بداخله 170 صاروخا من اجمالي الصواريخ التي أطلقت خلال التصعيد.



وتابع الموقع، أن المجلس الإقليمي "أشكول" جاء في الترتيب الثاني، حيث أطلقت تجاهه 140 صاروخا، تم اعتراض 100 منهم بواسطة القبة الحديدية.



ووفقا للموقع العبري، أصابت الصواريخ ثلاث منازل ومباني بأشكول، وتسبب بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بالأرواح.



ولفت الموقع، الى أن مستوطنة "سيدروت" جاءت في الترتيت الثالث، حيث أطلقت تجاهها عشرات الصواريخ، وتم تفعيل صفارات الإنذار فيها 24 مرة.



وأكد الموقع العبري، أن أربع صواريخ سقطت بسديروت، اثنان منها أصابت منازلا بشكل مباشر، واثنان أصابا مصانع بالمستوطنة، وأدى ذلك الى حدوث أضرار خفيفة.



وبحسب الموقع، جاء المجلس الإقليمي "سدوت هنيجيف" في الترتيب الرابع، حيث سقط داخله 68 صاروخا بمناطق مفتوحة، بينما سقطت 15 منها داخل كيبوتسات المجلس، والبقية تم اعتراضهم بواسطة القبة.



أما مدينة "أسدود" فحصلت على 20 صاروخا، تم اعتراض 18 منهم في سماء المدينة، وسقطت شظايا صاروخ على أحد المنازل بالمدينة، خلال عملية الاعتراض، أدت الى حدوث أضرار بالمنزل.



وفي مدينة عسقلان، تم تسجيل اطلاق 19 صاروخا تجاه المدينة، أربعة منهم سقطت داخل المدينة، والبقية تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية.



نيتيفوت كان لها نصيبا من صواريخ غزة، حيث أطلقت تجاهها عشرات الصواريخ، سقطت أربعة منهم داخل المستوطنة، وأصابت مدرسة، ومنزلا بشكل مباشر، وتم اعتراض البقية.



وبحسب التقرير، تم استهداف مدن الوسط بعدة صواريخ في اليوم الأول من التصعيد، سقطت بمناطق مفتوحة، ولم تؤدي الى وقوع أضرار او إصابات.



وأشار الموقع العبري، في تقرير سابق، الى أن الصواريخ التي أطلقت من غزة، خلال التصعيد الأخير، تسبب في إصابة 77 إسرائيليا، بجروح مختلفة، بدون وقوع قتلى.